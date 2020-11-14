Военнослужащие дальней авиации провели агитационную акцию для военнослужащих по призыву

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

15.11.2020 (02:00)

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошла агитационная акция офицеров защиты государственной тайны с военнослужащими по призыву по вопросам поступления в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко.

В рамках акции и в целях военно-патриотического воспитания молодёжи было проведено занятие, в ходе которого подробно разъяснили о преимуществах военной службы по контракту.

Особенностью данной встречи являлось то, что на ней были представлены различные наглядные фотовидеоматериалы о специальностях и видах обучения. Офицеры рассказали, что курсанты вуза смогут овладеть самыми современными программными средствами и технологиями в области защиты информации.

Также любой желающий мог задать интересующие его вопросы, в частности об особенностях курсантской жизни и перспективах дальнейшей карьерной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

В завершение мероприятия каждый участник получил брошюру о правилах поступления и требованиях к кандидатам.

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