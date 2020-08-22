sabato, Agosto 22, 2020
Breaking News

COVID, SALVINI: LA SICILIA CHIUDE I CENTRI PER IMMIGRATI. BRAVO MUSUMECI, STOP…

REGIONALI, BERLUSCONI E’ INTERVENUTO TELEFONICAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DI FORZA ITALIA…

LA DIOCESI DI ROMA A LOURDES, L’ORA DEL PELLEGRINAGGIO “SOCIAL”

SCUOLA, MINISTERO: DEL TUTTO POSSIBILE USO PARITARIE PER SPAZI AGGIUNTIVI

LIBIA: IL CESSATE IL FUOCO è UN SEGNALE DI STABILITà PER TUTTO…

LA COLONNA MARIANA DI PRAGA CONSACRATA DAL CARDINALE DUKA

PAOLO VI IN AMERICA LATINA, IL SESSANTOTTO DELLA CARITà

L’OMS ANNUNCIA: PANDEMIA SCONFITTA ENTRO DUE ANNI

COVID, SALVINI: IL GOVERNO HA IGNORATO LE PROPOSTE DELLE SCUOLE CATTOLICHE. CONTE-AZZOLINA…

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DEL 22 AGOSTO

Agenparl
Image default
Home » Военнослужащие Дальней авиации отпраздновали День Государственного флага РФ

Военнослужащие Дальней авиации отпраздновали День Государственного флага РФ

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (21:30)

В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации прошло празднование Дня Государственного флага Российской Федерации.

Мероприятия начались с торжественного построения и поднятия Государственного флага России под сопровождение оркестра соединения и исполнения Гимна Российской Федерации.

“Флаг – символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он имеет более чем 300-летниюю историю. Пусть наш Государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы – граждане великой страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину. Счастья, мира и благополучия!” – обратился к личному составу командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Наиболее отличившиеся военнослужащие и лицам гражданского персонала были поощрены командованием – им были вручены грамоты, медали и ценные подарки за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

В торжественном мероприятие приняли участие ветераны авиаторы, а также депутаты Самарской областной думы, которые специально приехали в соседнюю область, чтобы поздравить военнослужащих с этим знаменательным днем.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309020@egNews

Post collegati

В Энгельсском соединении дальней авиации молодое пополнение солдат приняло присягу

Redazione

Военнослужащие Дальней авиации отпраздновали День Государственного флага РФ

Redazione

Экскурсию для иностранных разведчиков провели в Новосибирском высшем военном командном училище

Redazione

На конкурсе «Безопасная среда» АрМИ – 2020 состоялась жеребьевка

Redazione

Открытие Армейских международных игр в Республике Беларусь пойдут в Брестской крепости

Redazione

Команда военных кинологов из Вьетнама одержала победу на соревновании по настольному теннису среди участников конкурса «Верный друг»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More