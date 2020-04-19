Военнослужащие Восточного военного округа встретили Светлую православную Пасху

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020
19.04.2020 (20:00)
Военнослужащие воинских частей и соединений Восточного военного округа встретили Светлую православную Пасху.
Помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими провели ритуал освещения куличей и пасхальных яиц, приготовленных для военнослужащих и членов их семей.
Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.
В преддверии празднования Светлой Пасхи пекари сторонних организаций, обслуживающих воинские части ВВО испекли более 100 тыс. пасхальных куличей.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287606@egNews