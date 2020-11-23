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Agenparl

Военнослужащие воинских частей ВВО в Забайкалье завершили испытания на присвоение классной квалификации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 23 novembre 2020

23.11.2020 (06:40)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, военнослужащие завершили сдачу экзаменов на присвоение (подтверждение) очередной классной квалификации.

В ходе мероприятия военнослужащие были оценены по основным предметам профессионально-должностной подготовки.

Испытуемые сдали теоретические и практические зачёты по огневой, специальной, технической, разведывательной, тактической, военно-политической, инженерной и медицинской подготовкам. Отработали нормативы по радиационной, химической и биологической защите. Особое внимание при этом было уделено физической подготовленности военнослужащих.

По итогам сдачи испытаний на присвоение классной квалификации, военнослужащим будет выплачиваться ежемесячная денежная надбавка.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326120@egNews

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