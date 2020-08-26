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Agenparl

Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции обеспечивают безопасность конкурса «Безопасный маршрут» в рамках АрМИ-2020

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 26 agosto 2020

26.08.2020 (23:02)

Военнослужащие военной полиции венной комендатуры (г. Нижний Новгород) и 49-й военной автомобильной инспекции (территориальной) по Нижегородской области обеспечивают безопасность иностранных команд на конкурсе Армейских международных игр АрМИ-2020 «Безопасный маршрут» на территории 210-го Межрегионального учебного центра инженерных войск МО РФ (Нижегородская область).

Отряд военной полиции ежедневно несет дежурства на всей площади учебного центра и отвечает за поддержание правопорядка и воинской дисциплины. Обеспечивает безопасность военнослужащих стран-участниц конкурса из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама. Сотрудники военной полиции выполняют патрулирование по маршрутам учебного центра и полигоне.

Военная автомобильная инспекция осуществляет сопровождение транспортных средств во время передвижения участников конкурса по дорогам общего пользования и на территории полигона. Обеспечивает безопасность дорожного движения.

За время подготовки к конкурсу сотрудники военной автомобильной инспекции сопроводили свыше 30 колонн, на маршруте общей протяженностью свыше 1000 километров.

Справочно:

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр–2020 проходят на полигоне Ташлыково (г. Кстово, Нижегородская обл.). В соревнованиях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама.

Конкурс проводится на маршруте, протяженностью 1350 м. В состав команд, выступающих в роли отрядов обеспечения движения танковой колонны, входят инженерно-саперное подразделение, расчет механизированного моста и экипаж инженерной машины.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310212@egNews

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