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Home » Военнослужащие военной автоинспекции ЦВО подготовили онлайн-занятия по безопасности дорожного движения

Военнослужащие военной автоинспекции ЦВО подготовили онлайн-занятия по безопасности дорожного движения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (10:05)

Военнослужащие военной автоинспекции Объединенной российской военной базы Центрального военного округа (ЦВО) подготовили курс тематических занятий по безопасности дорожного движения для дистанционного обучения учащихся школ города Кант.

Занятия были подготовлены на основе обучающих фильмов, которые в яркой и интересной форме напомнят об основных правилах для участников дорожного движения. Всего военнослужащие сделали 8 видеозанятий по различным темам, которые помогут детям и взрослым избежать неприятных ситуаций на дороге.

Объединенная военная российская база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293926@egNews

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