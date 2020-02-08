8 Febbraio 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI E SULLE ESIGENZE DELLE…

SENATO DELLA REPUBBLICA – RELAZIONE PROGRAMMATICA SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA PER…

SENATO.IT – DDL S. 1149-B – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1149-B – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL C. 2152 – XVIII LEGISLATURA – FASE ITER

DOES CHILD MARRIAGE MATTER FOR GROWTH?

PUBLIC SCHEDULE – FEBRUARY 8, 2020

PUBLIC SCHEDULE – FEBRUARY 8, 2020

UK IS TAKING FORWARD FUTURE TRADE AND INVESTMENT RELATIONSHIP WITH JAPAN

THIRD OF FTSE 100 BOARD MEMBERS NOW WOMEN, BUT BUSINESS SECRETARY SAYS…

Home » Военнослужащие ВВО участники уникального перехода Хабаровск-Москва, преодолели более 1 тысячи километров
Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

Военнослужащие ВВО участники уникального перехода Хабаровск-Москва, преодолели более 1 тысячи километров

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, sab 08 febbraio 2020

Военнослужащие Восточного военного округа участники уникального перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не смотря на суровые морозы в Амурской области, со старта мероприятия преодолели более 1 тысячи километров.

Вчера лыжники стартовали из Шимановска, к вечеру пятницы достигли населенного пункта Магдагачи, где был организован ночлег. Сегодня военнослужащие отправляются в Сковородино.

На следующей неделе участники комбинированного перехода планируют прибыть в Читу (Забайкальский край). 14 февраля в столице Забайкалья спланирована агитационная акция, посвященная уникальному переходу.

Беспрецедентный переход осуществляется на лыжах и снегоходах путем буксировки лыжников.

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы.

В нем принимают участие 20 военнослужащих. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Военнослужащие ВВО пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов Российской Федерации, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

Переход военнослужащих Восточного военного округа планируется завершить 7 мая 2020 года в Москве.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12274762@egNews

Related posts

Военнослужащие ВВО участники уникального перехода Хабаровск-Москва, преодолели более 1 тысячи километров

Redazione

Артиллеристы ВВО уничтожили более 300 замаскированных целей в ходе масштабной тренировки по управлению огнем артиллерии

Redazione

– CAPA HR LUNCH SERIES

Redazione

LATEST ARRANGEMENTS ON LCSD PUBLIC SERVICES

Redazione

LATEST ARRANGEMENTS ON HAD SERVICES

Redazione

SPECIAL WORK ARRANGEMENT FOR LEGAL AID DEPARTMENT BETWEEN FEBRUARY 10 AND 14

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More