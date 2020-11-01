Военнослужащие ВВО в Забайкалье выполнили работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (08:15)

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, во внеслужебное время, провели реставрацию памятников времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие выполнили очистку прилегающих территорий памятников от травы и мусора, помыли постаменты от пыли и грязи, провели очистку от следов коррозии.

Силами военнослужащих было облагорожено около 10 памятников времен Великой Отечественной войны в г.Чите.

В связи с действующими в крае противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением всех рекомендаций.

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