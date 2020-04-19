domenica, Aprile 19, 2020
Breaking News

FRANCESCO: RICOSTRUIAMO IL MONDO SENZA LASCIARE NESSUNO INDIETRO

DAL PAPA L’AUGURIO ALLE CHIESE D’ORIENTE PER LA PASQUA

POLITICA, CONTE: NO A GOVERNI TECNICI, DRAGHI PERSONA AUTOREVOLE

GIORNATA BAMBINI VITTIME DI ABUSI. METER: PEDOFILIA ONLINE IN AUMENTO

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA, DZIWISZ: NON PERDERE LA FIDUCIA IN DIO

BAMBINO GESù: ASSISTENZA PSICOLOGICA A DISTANZA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTà

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #21

NEW MAJOR PACKAGE TO SUPPORT ONLINE LEARNING

CORONAVIRUS, CONTE: LINEE NAZIONALI, RIPARTIRE IL 4 MAGGIO CON PROGRAMMA BEN ARTICOLATO

CORONAVIRUS, BONAFEDE: RIPARTENZA AVVERRà IN SICUREZZA

Agenparl
Image default
Home » Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи

Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (13:30)

Военнослужащих бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) в Астрахани поздравил с православным праздником Пасхи настоятель храма Феодора Ушакова отец Илья и провёл праздничную литургию в честь светлого Христова Воскресения на кораблях бригады.

Личный состав окропили святой водой, освятили праздничные куличи. Отец Илья пожелал всем военнослужащим успехов в службе, мира и спокойствия в семьях и ратном труде.

За время проведения праздничных мероприятий на территориях военных гарнизонов и отдельных воинских частей флотилии было изготовлено около 7 тысяч пасхальных куличей.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287539@egNews

Post collegati

Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи

Redazione

В Армении военнослужащие российской военной базы впервые отпраздновали Пасху в режиме онлайн

Redazione

Военнослужащие ЮВО проводят спецобработку при переводе техники на летний режим эксплуатации

Redazione

Гидрографы Каспийской флотилии применят новейшие океанографические приборы

Redazione

Данные более 142 тыс. участников Великой Отечественной войны из Волгоградской области войдут в «Дорогу памяти»

Redazione

Воинам-североморцам выдали более 5000 пасхальных куличей

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More