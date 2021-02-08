Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к боевому слаживанию взводов

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (05:30)

Военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах приступили к следующему этапу боевой подготовки – слаживанию взводов.

После проведенных теоретических и практических занятий в пунктах постоянной дислокации мотострелки вышли на полигон «Успеновский» для отработки на практике полученных знаний и умений.

На полигонах армейского корпуса ВВО командирам взводов предстоит освоить порядок управления подчиненными подразделениями и средствами усиления в условиях максимально приближенных к боевым, отработать вопросы ведения оборонительного боя и порядок действий в наступлении на боевых машинах.

Данный этап боевой подготовки завершится боевыми стрельбами взводов на войсковых стрельбищах армейского корпуса ВВО, в ходе которых военнослужащим будет необходимо поразить различные цели, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника из всех видов оружия. Не менее половины занятий пройдёт ночью с использованием трассирующих боеприпасов и прицелов ночного видения.

В ходе данных занятий, личный состав взводов отрабатывает ведении боевых действий, а также достигается максимальная слаженность личного состава при выполнении учебно-боевых задач.

В целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих на полигонах армейского корпуса ВВО организованы дополнительные пункты обогрева личного состава, в которых предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания.

Всего к этапу слаживания взводов привлечено более 2 тысяч военнослужащих армейского корпуса ВВО и около 300 единиц военной техники.

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