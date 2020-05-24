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Home » Военная автомобильная инспекция проводит акцию «Внимание! Дети!» на Черноморском флоте

Военная автомобильная инспекция проводит акцию «Внимание! Дети!» на Черноморском флоте

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (09:00)

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проводят акцию «Внимание! Дети!» в соединениях и воинских частях Черноморского флота.

Мероприятие стартовало 18 мая и продлится до конца текущего месяца.

В ходе акции сотрудники ВАИ проводят технические конференции с водителями служебного и личного транспорта подразделений и воинских частей флота, проверяют знания правил перехода пешеходами проезжей части и проезда регулируемых и нерегулируемых перекрёстков.

Также представители ВАИ организовывают информационное обеспечение, в частности: проводят профилактические мероприятия, устраивают практические занятия по регулированию дорожного движения и занимаются распространением памяток водителям по безопасности дорожного движения.

Акция «Внимание! Дети!» проводится в Вооружённых силах Российской Федерации в преддверии летних каникул и отпусков. Её цель – напомнить водителям служебного и личного транспорта о соблюдении Правил дорожного движения и о последствиях при совершении дорожно-транспортных происшествий.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293893@egNews

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