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Home » Военкоматы Мурманской и Архангельской областей приступили к отправке призывников в войска

Военкоматы Мурманской и Архангельской областей приступили к отправке призывников в войска

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (16:45)

Более 400 жителей Мурманской и Архангельской областей призваны на военную службу с начала работы призывных комиссий. Со сборного пункта архангельского областного военкомата отправлена к месту прохождения службы первая команда новобранцев численностью 41 человек.

Сегодня превые призывники начали прибывать на сборный пункт областного военкомата в Мурманске. Перед отправкой в войска все новобранцы проходят двойное тестирование на коронавирусную инфекцию, обеспечиваются средствами гигиены, медицинскими масками и перчатками.

На всех призывных пунктах проходит дезинфекция силами штатных и внештатных подразделений РХБ защиты береговых частей Северного флота.

Для обеспечения работы призывных комиссий в зоне ответственности Северного флота в условиях сложной эпидемической обстановки военные комиссариаты получили по линии Минобороны России более 34,5 тыс. медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров. Также военкоматы обеспечиваются средствами защиты и антисептиками от муниципалитетов.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом, привлекается более 8,5 тыс. граждан из Архангельской и Мурманской областей, из них на военную службу будут отправлены около 2 тыс. человек. В Республике Коми и Ненецком автономном округе весенний призыв не проводится в соответствии с законодательством.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294146@egNews

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