Водолазы поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота привлечены к поиску дайвера, пропавшего в Уссурийском заливе

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 02 giugno 2020

02.06.2020 (06:32)

Силы поисково-спасательного обеспечения управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота осуществляют у побережья Владивостока поиск дайвера, который 30 мая пропал в акватории Уссурийского залива.

Поисково-спасательная операция проводится по просьбе членов семьи пропавшего ныряльщика, которые обратились за помощью к командованию Тихоокеанского флота. По решению начальника штаба ТОФ вице-адмирала Сергея Рекиша, в район мыса Ахлёстышева острова Русский, где возможно нахождение дайвера, направлен спасательный буксир СБ-522 с группой флотских водолазов, способных работать на глубинах до 60 метров. Ранее поиск в этом районе осуществляла волонтёрская водолазная группа, которая, не имеет соответствующей глубоководной квалификации.

Специалисты ТОФ, взаимодействуя с коллегами из МЧС, осуществляют поквадратный осмотр морского дна. Глубина в месте проведения работ от 38 до 50 метров.

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