(agenparl) – moscow dom 19 gennaio 2020

Уважаемый Вадим Юсупович, примите искренние поздравления с 75-летним юбилеем!

Вы по праву принадлежите к числу выдающихся российских киномастеров, являетесь автором ярких и самобытных режиссёрских работ. В своих фильмах, каждый из которых становится удивительно точным «слепком» эпохи, Вы ведёте со зрителем глубокий и откровенный диалог, затрагиваете и раскрываете острые для современного человека темы.

Такие ленты, как «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра» и другие, были заслуженно отмечены престижными профессиональными наградами на Родине и за рубежом. Но самое главное — они завоевали искреннюю любовь миллионов людей, стали важной частью отечественного кинонаследия.

Сердечно желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и воплощения всех творческих замыслов!

И.о. Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединский

Fonte/Source: http://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_pozdravil_rezhissera_vadima_abdrashitova_s_yubileem/