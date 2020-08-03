Владимир Богатырев: “Университет переосмыслил стратегию своего развития”

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), lun 03 agosto 2020
“Forbes Education”отмечает, что по итогам программы в рейтингах QS и THE оказалось наибольшее число вузов-участников проекта. А сам Проект 5-100 мотивировал многие российские вузы задуматься о том, какое место университеты России занимают в мировой системе координат, как они соотносятся с лучшими мировыми практиками и эталонами, оценить свои сильные стороны и определить зоны роста и возможностей. Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев выступил в качестве одного из экспертов Forbes и рассказал как участие в Проекте 5-100 изменило вуз, менталитет сотрудников, методы преподавания и как это сказалось на взаимоотношениях с зарубежными университетами.
Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королёва
Участие в Проекте 5-100 позволило Самарскому университету переосмыслить стратегию своего развития и переориентировать работу на то, чтобы продвигать свои образовательные программы и результаты исследований на международной арене и выстраивать эффективные коллаборации с зарубежными университетами.
Еще десять лет назад мы даже не задумывались о вхождении в международные рейтинги, не думали, что у нас будут работать иностранные преподаватели, не думали, что откроем двуязычные программы. Но ставились амбициозные цели, выбирались новые задачи. Как результат — изменилось отношение сотрудников, их стиль преподавания, появились международные проекты и новые направления междисциплинарных исследований.
Сначала, в 2013 году, мы прошли конкурсный отбор в Проект 5-100. Еще через три года мы впервые вошли и закрепились в глобальном рейтинге Times Higher Education, а еще через год и в QS. Мы открыли англоязычные программы, сейчас у нас около 1000 иностранных студентов (бакалавры, слушатели, аспиранты) из более чем 70 стран мира. Занятия ведут иностранные преподаватели, на русском и иностранных языках. Так что перемены — разительные. И все это результат коренной трансформации мышления, менталитета сотрудников, их отношения к университету, методам преподавания, роли в исследовательском и образовательном процессах.
Fonte/Source: https://ssau.ru/news/18233-vladimir-bogatyrev-universitet-pereosmyslil-strategiyu-svoego-razvitiya