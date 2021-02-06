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Agenparl

Ветераны совета общественных организаций ветеранов ВМФ приняли участие в видеоконференции, посвященной высадке десанта в Новороссийске в 1943 году

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 06 febbraio 2021

06.02.2021 (14:30)

В Новороссийске в рамках акции «Бескозырка» ветераны Совета общественных организаций ветеранов ВМФ приняли участие в международной видеоконференции, посвященной 78-ой годовщине со Дня высадки военно-морского десанта на Малой Земле.

В ходе мероприятия ветераны Великой Отечественной войны вместе с участниками видеоконференции вспоминали подвиг моряков из отряда легендарного Цезаря Куникова.

Под его командованием в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года в Цемесской бухте высадился десант, состоящий всего из 275 бойцов морской пехоты. Десантные корабли шли в Цемесскую бухту сквозь лёд, волны и Норд-ост. В отсветах взрывов люди штурмовали берег под огнем, чтобы освободить землю от захватчиков. Так началась легендарная битва, длившаяся 225 дней и ночей.

Всероссийская акция «Бескозырка» в городе-герое Новороссийске проходит ежегодно. В этом году мероприятие прошло без масштабного шествия. Традиционно, в память о подвиге, героизме и отваге защитников, на воду был спущен матросский головной убор – бескозырка.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342710@egNews

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