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Agenparl

Вертолеты морской авиации Балтийского флот задействованы в испытаниях новейшего корвета «Гремящий»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020

12.11.2020 (15:30)

В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отрабатывают посадки на палубу новейшего корвета «Гремящий». Летчики-испытатели 929-го Государственного летного испытательного центра, кроме обычных посадок, выполняют задачи в максимальных значениях качки корабля и силы ветра в темное и светлое время суток.

За время проведения испытательных полетов на палубу корвета будет совершено более 20 посадок в дрейфе и на ходу, большая часть из которых в темное время суток.

Ранее в морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности провел испытания радиотехнического вооружения корвета, радиолокационных станций и комплексов противовоздушной обороны. Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников корабль отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского Флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324274@egNews

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