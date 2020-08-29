Вертолеты и беспилотники ЦВО обеспечили контроль за проведением международных конкурсов АрМИ-2020 в Республике Тыва

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (19:44)

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ смешанной авиационной эскадрильи и расчеты беспилотных летательных аппаратов “Орлан-10” ЦВО, в ходе проведения конкурсов “Военное ралли” и “Конный марафон” Армейских международных игр-2020 на территории Республики Тыва, выполнили комплекс специальных задач по сопровождению одиночных автомобилей, автомобильных колонн и конных подразделений на соревновательных маршрутах. Кроме того, летчики армейской авиации обеспечили переброску представителей международного судейского корпуса к контрольным точкам, находящимся в труднодоступных горных районах.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходят в Республике Тыва с 23 августа. В «Конном марафоне» принимают участие команда России и дебютант конкурса – команда Узбекистана. В «Военном ралли» представлены команды вооруженных сил Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Вне конкурсной программы в соревнованиях принимают участие команды Камского и Уральского автомобильных заводов.

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