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Вадиму Абдрашитову, народному артисту России

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

Михаил Мишустин поздравил режиссёра с 75-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваши серьёзные и глубокие работы стали классикой
киноискусства. “Слово для защиты”, “Охота на лис”, “Парад планет”, “Время
танцора” – фильмы-события,
фильмы – исследования
человеческой природы. В каждом –
сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению
к тем, кто рядом с тобой. И сегодня Ваши работы актуальны и интересны,
заставляют зрителей думать, сопереживать, затрагивают душу».

Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/38789/

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