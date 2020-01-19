(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020
Михаил Мишустин поздравил режиссёра с 75-летием.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Ваши серьёзные и глубокие работы стали классикой
киноискусства. “Слово для защиты”, “Охота на лис”, “Парад планет”, “Время
танцора” – фильмы-события,
фильмы – исследования
человеческой природы. В каждом –
сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению
к тем, кто рядом с тобой. И сегодня Ваши работы актуальны и интересны,
заставляют зрителей думать, сопереживать, затрагивают душу».
Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/38789/