(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

Михаил Мишустин поздравил режиссёра с 75-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваши серьёзные и глубокие работы стали классикой

киноискусства. “Слово для защиты”, “Охота на лис”, “Парад планет”, “Время

танцора” – фильмы-события,

фильмы – исследования

человеческой природы. В каждом –

сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению

к тем, кто рядом с тобой. И сегодня Ваши работы актуальны и интересны,

заставляют зрителей думать, сопереживать, затрагивают душу».

Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/38789/