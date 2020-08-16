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Agenparl

БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал поиск подводных лодок в Средиземном море

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (20:30)

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода провёл учение по поиску и условному уничтожению подводной лодки условного противника в Средиземном море.

Учение прошло в международных водах после завершения делового захода в Алжир. В ходе учения боевые расчёты гидрокакустической группы корабля отработали поиск, обнаружение, классификацию и поддержание контакта с подводной лодкой условного противника, а личный состав минно-торпедной боевой части выполнил её условное поражение реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000. Также БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил противолодочное маневрирование и уклонения от условной торпедной атаки подводного противника.

Ранее подобное учение североморцы проводили в Бискайском заливе.

Плавание БПК «Вице-адмирал Кулаков», который является одним из самых «ходовых» кораблей Северного флота началось в конце июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива и отработал отдельные эпизоды межфлотских учений на Балтике.

С 7 августа корабль действует в Средиземном море. В период с 10 по 13 августа он совершил деловой заход в порт Алжир – столицу одноимённого государства на побережье Северной Африки.

С выхода из главной базы Северного флота моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 12 тысяч морских миль.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307554@egNews

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