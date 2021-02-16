БПК «Адмирал Трибуц» и ракетные катера ТОФ в рамках задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 febbraio 2021

16.02.2021 (03:30)

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района отработали в море элементы второй курсовой задачи (К-2).

В заливе Петра Великого экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости.

Также практические задачи в море, каждый в своём секторе полигона, решали три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 катера провели учение по противовоздушной обороне с выполнением комплекса практических артиллерийских стрельб по воздушной цели – сбрасываемой парашютной мишени.

Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-мм по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.

Новости по теме:

Метки: