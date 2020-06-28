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Agenparl

Ботанический сад открывает свои двери для посетителей

by Redazione00

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), dom 28 giugno 2020

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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Ботанический сад открывает свои двери для посетителей

С 29 июня Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва станет доступен для прогулок. Свободное посещение Ботанического сада возможно с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

«В связи с тем, что динамика заболеваемости стабилизируется и губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым принято решение о переходе к следующему этапу введения послаблений ограничительных мер, Самарский университет им. Королева открывает для посетителей Ботанический сад, –  сообщил ректор Самарского университета  Владимир Богатырев. – Сотрудники Ботанического сада в период самоизоляции ухаживали за растениями и продолжали свою научную деятельность. Мы призываем наших гостей бережно относиться к этой особо охраняемой природной территории».

Экскурсии пока проводиться не будут, оранжерея будет закрыта для посетителей.

Напоминаем, что на территории региона продолжает действовать требование о необходимости соблюдения социального дистанцирования.

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Fonte/Source: https://ssau.ru/news/18160-botanicheskiy-sad-otkryvaet-svoi-dveri-dlya-posetiteley

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