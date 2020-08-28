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Agenparl

Более 9 тыс. человек посетили военно-технический форум «Армия-2020» в за два дня работы на Рощинском полигоне Самарской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 28 agosto 2020

Проведение форума было организовано на девяти площадках (кластерах), на которых гости смогли ознакомиться с оружием и современной военной техникой, стоящей на вооружении 2-й общевойсковой армии и соединении специального назначения Центрального военного округа.

Более 50 образцов боевой экипировки, средства вооружения, холодное оружие, боевая техника мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерных подразделений, а также войск противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы – все это посетители форума смогли самостоятельно подержать в руках или посидеть в машине.

Новинкой второго дня работы форума стали новейший автомат Калашникова АК-12, комплект универсальной тактической тренировочной системы “Штурм”, а также демонстрационный пролёт авиации ЦСКА в составе двух вертолетов Ми-2. Всем желающим, старше 16 лет, была предоставлена возможность пострелять из современных образцов стрелкового оружия.

Также на форуме были развернуты полевые кухни, на которых военные повара готовили солдатскую кашу с мясом, варили чай и пекли хлеб. В целях профилактики нераспространения коронавирусной инфекции на входе были развёрнуты медицинские посты, на который измеряли температуру, обрабатывали руки и, при необходимости, выдавали медицинские маски.

Работа форума продлится до 29 августа. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума состоится в 15 часов.

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310765@egNews

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