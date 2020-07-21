Более 7500 новобранцев пополнили РВСН в ходе весеннего призыва

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 21 luglio 2020
21.07.2020 (21:11)
В весеннем призыве 2020 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения поступило более 7500 человек молодого пополнения, свыше 2500 призывников направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.
Из числа поступившего молодого пополнения, более 2500 человек прошли обучение в системе начального профессионального обучения и имеют специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и др.
Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, — более двух тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.
Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение и поддержание требуемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303284@egNews