martedì, Luglio 21, 2020
Breaking News

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA – 22/07/2020 SEDUTA/E N. 243

ECONOMY: SLOVENIA SHOULD KEEP SUPPORTING THE ECONOMY UNTIL GROWTH IS FULLY RESTORED

L. ELETTORALE, GIACHETTI (IV): GIOCHETTI DA CHI ERA PER MAGGIORITARIO E ORA…

RECOVERY FUND, SALVINI: PRIMA DEI FONDI ARRIVA LA PLASTIC TAX

ASSEGNO UNICO, LA CAMERA APPROVA LA LEGGE CON 452 VOTI FAVOREVOLI

ASSEGNO UNICO: DI GIORGI (PD), UNA RIVOLUZIONE PER FAMIGLIE ITALIANE

​​​​​ASSEGNO UNICO. PEZZOPANE, SI REALIZZA UN SOGNO , MISURA ROBUSTA PER CHI…

THE NOBEL WEEK WILL ASSUME NEW FORMATS

HOLLERICH SUL RECOVERY FUND: QUESTA è L’EUROPA DELLA SOLIDARIETà

IMMIGRATI, SALVINI: IL GOVERNO SPALANCA I PORTI, LA LEGA METTE IN QUARANTENA…

Agenparl

Более 7500 новобранцев пополнили РВСН в ходе весеннего призыва

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 21 luglio 2020

21.07.2020 (21:11)

В весеннем призыве 2020 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения поступило более 7500 человек молодого пополнения, свыше 2500  призывников  направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.  

Из числа поступившего молодого пополнения, более 2500 человек прошли обучение в системе начального профессионального обучения и имеют специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и др.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы,  —  более двух тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение и поддержание требуемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки. 

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303284@egNews

Post collegati

Более 7500 новобранцев пополнили РВСН в ходе весеннего призыва

Redazione

Более 800 военнослужащих Ивановского и Тульского соединений ВДВ, в рамках командно-штабного учения, выдвинулись на аэродромы взлета

Redazione

Разведчики общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерных сборов уничтожили бронеавтомобиль с командованием противника

Redazione

В Москве и Подмосковье стартовала приемная компания в военные вузы МО РФ

Redazione

Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» провела торпедные стрельбы в море в рамках проверки боеготовности

Redazione

Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках учений ВТА

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More