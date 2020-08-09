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Agenparl

Более 700 военнослужащих Тульского и Камышинского гвардейских соединений ВДВ приведены к военной присяге

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (15:07)

В воинских частях Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, дислоцированных в Туле, Рязани и Наро-Фоминске, а также в отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении, дислоцированном в г. Камышине Волгоградской области состоялись торжественные ритуалы приведения к военной присяге личного состава вновь прибывшего пополнения призыва весна-лето 2020 года. Для каждого военнослужащего это особый день, где он дает клятву на верность соей Родине – Российской Федерации.

Всего в Тульском гвардейском соединении ВДВ к присяге приведено более 600 военнослужащих, а в Камышинском соединении более 100 новобранцев.

В связи с ограничениями, действующими в субъектах Российской Федерации, допуск родителей на территории воинских частей был ограничен. После принятия присяги, каждый военнослужащий смог пообщаться с родителями по телефону. Также военнослужащим, принявшим присягу был вручен личный памятный диск с записью принятия присяги, который впоследствии будет отправлен их родителям.

Выступая на торжественной церемонии, командиры соединений гвардии полковник Евгений Тонких и гвардии полковник Андрей Кондрашкин поздравили личный состав с торжественным событием, пожелали крепкого здоровья, отличной службы и успехов в деле служения на благо Родины – сильной и великой России.

На церемонии приведения к военной присяге присутствовали представители командования воинских частей и соединений, органов государственной власти и самоуправления г. Тулы и г. Камышина, представители казачества, ветеранских и общественных организаций.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306145@egNews

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