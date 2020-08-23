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Agenparl

Более 600 человек, участвовавших в строительстве храма ВС РФ, получили государственные и ведомственные награды

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020
23.08.2020 (23:00)

Более 600 человек, принявших участие в строительстве главного храма Вооруженных сил РФ, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот», награждены государственными и ведомственными наградами, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на чествовании награжденных.

«Я поднялся на эту сцену, чтобы сказать слова благодарности и поклониться всем тем, кто принял участие в сооружении этого храма… В целом более 600 человек награждены ведомственными и государственными наградами», – сказал министр.

«Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту в этот проект. Сложно, потому что каждому хочется сказать спасибо, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько это у меня получится», – продолжил глава Минобороны.

Он рассказал, что проектирование и строительство храма и галереи «Дорога памяти», а также работа в архивах в России и за рубежом заняли 538 дней. «Нам хотелось, и, я думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского Союза, на стороне России», – отметил министр. Он напомнил, что «Галерея памяти» содержит 33 миллиона имен и фотографий.

Глава военного ведомства отметил «огромный труд большого количества волонтеров», художественного и технического советов и строителей. По словам министра, были дни, когда на площадке работали до 8 тысяч строителей.

«И хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу, свой талант, и сегодня я могу сказать, что у нас все получилось. Я хочу сказать слова благодарности архитекторам. Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто вложил сюда хотя бы рубль. Их много, их десятки тысяч», – сказал Шойгу.

Он поблагодарил компании, которые бесплатно привозили кирпич, бронзу, алюминий, обеспечивали бесплатно стройплощадку кранами. Отдельную благодарность министр обороны выразил военным атташе, которым удалось собрать землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.

«Поэтому он (храм – ред.) действительно народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от тех, кто приходит сюда», – заключил министр.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309254@egNews

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