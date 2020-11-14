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Agenparl

Более 600 специалистов выпустит межрегиональный учебный центр связи ЗВО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (13:26)

В Подмосковье межрегиональный учебный центр связи Западного военного округа выпустит свыше 600 младших специалистов. В рамках обучения военнослужащие прошли курс лекционных и практических занятий.

Перед выполнением задач на реальных образцах вооружения и военной техники войск связи все военнослужащие отработали выполнение учебно-боевых задач на современных тренажерах. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство машин связи, пунктов управления, командно-штабных машин.

После сдачи всех экзаменов и зачетов военнослужащих приступили к выполнению практических задач по настройке устойчивого сигнала связи на подвижных цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, радиостанциях Р-161А2М и Р-166.

Военнослужащие проходили обучение по 13 различным военно-учетным специальностям. По окончании обучения военнослужащие пополнят воинские части и подразделения связи Западного военного округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324599@egNews

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