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Home » Более 600 выпускников вузов Минобороны России пополнили соединения и воинские части РВСН

Более 600 выпускников вузов Минобороны России пополнили соединения и воинские части РВСН

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (20:41)

Более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны России, а также учебных военных центров технических вузов страны пополнили воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Около 80% лейтенантов прибыли для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на подвижных грунтовых ракетных комплексах «Тополь-М» и «Ярс».

Встреча, размещение, организация быта молодых офицеров и членов их семей, вопросы социальной защиты являются приоритетными направлениями деятельности командования РВСН на этапе ввода в строй лейтенантов, так как от этого во многом зависит их настрой на дальнейшую службу, качество решения поставленных задач, а значит социальная и кадровая стабильность в войсках.

Ввод в строй офицеров в воинских частях РВСН будет проводиться дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров воинских частей и соединений, за каждым из них будут закреплены опытные офицеры-наставники, что позволит к концу первого года службы многим повысить свою классную квалификацию.

Молодым лейтенантам было выделено более 600 жилых помещений для постоянного проживания, офицеры, имеющие семью, будут обеспечены преимущественно служебными квартирами.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300320@egNews

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