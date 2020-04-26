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Agenparl

Более 60 боевых машин пехоты с боевым отделением «Бережок» поступят в Сухопутные воска

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (14:23)

Более 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок» поступят в подразделения Сухопутных воск.

Обитаемое двухместное боевое отделение «Бережок» представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, телевизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения противотанковой управляемой ракеты.

Стандартное вооружение боевой машины в которое входит 30-мм пушка 2А42 и 7.62 мм. пулемет, дополнительно усилено автоматическим гранатометом. Также вооружение боевого модуля дополняет четыре пусковые установки ПТУР, по две с правой и левой части башни соответственно. В боевом отделении «Бережок» используются современные ПТУР «Корнет» со способностью поражать цели в любое время суток.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288957@egNews

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