Более 60 боевых машин пехоты с боевым отделением «Бережок» поступят в Сухопутные воска

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (14:23)

Более 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок» поступят в подразделения Сухопутных воск.

Обитаемое двухместное боевое отделение «Бережок» представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, телевизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения противотанковой управляемой ракеты.

Стандартное вооружение боевой машины в которое входит 30-мм пушка 2А42 и 7.62 мм. пулемет, дополнительно усилено автоматическим гранатометом. Также вооружение боевого модуля дополняет четыре пусковые установки ПТУР, по две с правой и левой части башни соответственно. В боевом отделении «Бережок» используются современные ПТУР «Корнет» со способностью поражать цели в любое время суток.