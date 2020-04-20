Более 500 вылетов совершили БПЛА гвардейской танковой армии ЗВО за зимний период обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 aprile 2020

20.04.2020 (07:00)

На территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской, Ярославской областях расчеты беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили свыше 500 вылетов за зимний период обучения.

В ходе учебного периода БПЛА обеспечили разведывательными данными порядка 200 учений различного масштаба. В ходе лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями расчеты БПЛА «Орлан-10» проводили ежедневные полеты и обеспечили корректировку огня на всех этапах сбора.

В полетах принимали участие беспилотные летательные аппараты «Орлан- 10», «Элерон» и «Элерон – 3». Работа в воздухе велась на высоте от 500 до 2000 метров с использованием фото и видео записывающих устройств, встроенных в БПЛА.

На сегодняшний день расчеты приступили к сезонному обслуживанию беспилотных летательных аппаратов и комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки в рамках перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации. Всего военнослужащим предстоит обслужить более 100 единиц БПЛА и наземных средств управления и разведки.

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