Более 500 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ представляют Воздушно-десантные войска на Параде Победы в Екатеринбурге и торжественном прохождении войск в Ульяновске

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20.06.2020 (14:20)

Более 500 военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения примут участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Екатеринбурге и торжественном прохождении войск в Ульяновске 24 июня с.г.

В составе парадных расчетов гвардейцев-десантников лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами.

Для участия в Параде Победы в Екатеринбургском гарнизоне и торжественном прохождении войск в Ульяновском гарнизоне отобраны лучшие военнослужащие, награжденные государственными и ведомственными наградами. Парадные расчеты ВДВ пройдут с новейшими 5,45-мм автоматами АК-12, недавно поступившими на вооружение соединения.

Также, в составе механизированных колонн, пройдет боевая и специальная техника Воздушно-десантных войск, включающая в себя новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», бронетранспортеры БТР-82А, 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», передвижные пункты разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат», 122-мм гаубицы Д-30, командно-штабные машины Р-142НСА, а также комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Всего для участия в парадах в двух гарнизонах будет задействовано более 500 единиц военной и специальной техники Ульяновского гвардейского соединения ВДВ.

Сегодня гвардейцы «крылатой пехоты» из Ульяновска приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы в Екатеринбурге.

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