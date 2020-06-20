sabato, Giugno 20, 2020
Breaking News

INCONTRO PAPA-DELEGAZIONE LOMBARDA, SALVINI: GRANDE EMOZIONE, È STATO COME SE FOSSERO LÌ…

GIORNALISMO, SPADAFORA: AUMENTATI NUMERO ACCREDITI CONSENTITI NEGLI STADI

ON THE HYPOCRISY OF UN HUMAN RIGHTS COUNCIL

ON THE HYPOCRISY OF UN HUMAN RIGHTS COUNCIL

ON THE HYPOCRISY OF UN HUMAN RIGHTS COUNCIL

FRANCESCO: NEI PROFUGHI E NEGLI SFOLLATI TROVIAMO IL VOLTO DI GESù

FORZA ALEX ZANARDI!

BERNICE KING: IL PAPA E MIO PADRE UNITI DALLO STESSO SOGNO

RECOVERY PLAN, RESTA LA DIVERGENZA DI VEDUTE TRA GRUPPI DI STATI

KOINE: IL TURISMO RELIGIOSO RIPARTE DALLA FIERA DI VICENZA

Agenparl
Image default
Home » Более 500 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ представляют Воздушно-десантные войска на Параде Победы в Екатеринбурге и торжественном прохождении войск в Ульяновске

Более 500 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ представляют Воздушно-десантные войска на Параде Победы в Екатеринбурге и торжественном прохождении войск в Ульяновске

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (14:20)

Более 500 военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения примут участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Екатеринбурге и торжественном прохождении войск в Ульяновске 24 июня с.г.

В составе парадных расчетов гвардейцев-десантников лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами.

Для участия в Параде Победы в Екатеринбургском гарнизоне и торжественном прохождении войск в Ульяновском гарнизоне отобраны лучшие военнослужащие, награжденные государственными и ведомственными наградами. Парадные расчеты ВДВ пройдут с новейшими 5,45-мм автоматами АК-12, недавно поступившими на вооружение соединения.

Также, в составе механизированных колонн, пройдет боевая и специальная техника Воздушно-десантных войск, включающая в себя новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», бронетранспортеры БТР-82А, 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», передвижные пункты разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат», 122-мм гаубицы Д-30, командно-штабные машины Р-142НСА, а также комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Всего для участия в парадах в двух гарнизонах будет задействовано более 500 единиц военной и специальной техники Ульяновского гвардейского соединения ВДВ.

Сегодня гвардейцы «крылатой пехоты» из Ульяновска приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы в Екатеринбурге.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298217@egNews

Post collegati

45 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО приняли участие в генеральной репетиции Парада в Ростове-на-Дону

Redazione

Более 500 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ представляют Воздушно-десантные войска на Параде Победы в Екатеринбурге и торжественном прохождении войск в Ульяновске

Redazione

Экипажи армейской авиации ЮВО из Кубани провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы в небе 10 городов Юга России.

Redazione

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш проверил готовность соединения к выполнению задач по предназначению

Redazione

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели акцию «Чистый берег» по уборке прибрежной морской территории от пластика

Redazione

Парадные расчеты ЮВО во Владикавказе провели генеральную тренировку парада с привлечением военной техники

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More