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Agenparl

Более 500 военнослужащих ВВО в Бурятии находятся в готовности к борьбе с огнем в составе пожарных команд

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

18.05.2020 (06:30)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) из состава общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.

С личным составом были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развертывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и спец растворов. 

Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, парков боевых машин, складов с боеприпасами.

В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.

Ранее на территории воинских частей, военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой. Помимо этого, в соединениях и воинских частях объединения выполнены обязательные процедуры по опашке прилегающей территории с оборудованием минерализированных полос. Круглосуточно, силами специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов  осуществляется мониторинг лесных массивов вблизи полигона Бурдуны в Кяхтинском районе республики.

Всего в постоянной готовности находится более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292842@egNews

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