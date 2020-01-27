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В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления молодых ребят в Юнармию. Пополнило ряды всероссийского движения более 50 юных патриотов.

Торжественное мероприятие началось с исполнения Гимна Российской Федерации. Ребята произнесли клятву юнармейца, после чего им были вручены почётные нагрудные знаки.

В заключении мероприятия с напутственными словами выступили ветераны Великой Отечественной войны, а также представители военного комиссариата и правительства региона.