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Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

Более 50 школьников Хабаровского края стали Юнармейцами

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, lun 27 gennaio 2020

Министерство обороны Российской Федерации : Подробнее

(Минобороны России)

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В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления молодых ребят в Юнармию. Пополнило ряды всероссийского движения более 50 юных патриотов.

Торжественное мероприятие началось с исполнения Гимна Российской Федерации. Ребята произнесли клятву юнармейца, после чего им были вручены почётные нагрудные знаки.

В заключении мероприятия с напутственными словами выступили ветераны Великой Отечественной войны, а также представители военного комиссариата и правительства региона.

© Все материалы интернет-портала Минобороны России доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12272569@egNews

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