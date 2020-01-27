(AGENPARL) – Moscow, lun 27 gennaio 2020
(Минобороны России)
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В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления молодых ребят в Юнармию. Пополнило ряды всероссийского движения более 50 юных патриотов.
Торжественное мероприятие началось с исполнения Гимна Российской Федерации. Ребята произнесли клятву юнармейца, после чего им были вручены почётные нагрудные знаки.
В заключении мероприятия с напутственными словами выступили ветераны Великой Отечественной войны, а также представители военного комиссариата и правительства региона.
Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12272569@egNews