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Agenparl

Более 50 тренировок по РХБ защите проведено в 201-й военной базе с начала летнего периода обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (08:55)

Более 50 тренировок по радиационной, химической и биологической защите провес подразделениями 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, с начала летнего периода обучения.

В ходе тренировок военнослужащие отработали действия по сигналу оповещения с использованием средств индивидуальной защиты, преодолели зараженные участки местности с применением дозиметрических приборов ДП-5В, войсковых приборов химической разведки ВПХР, индивидуальных дозиметров. Также специалисты отработали задачи по дезактивации и дегазации объектов инфраструктуры военных городков, объектов полигона, специальной обработке вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306110@egNews

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