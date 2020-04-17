Более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники подготовят в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Бурятии к летнему периоду обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 17 aprile 2020

17.04.2020 (07:58)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, военнослужащие переведут на летний режим эксплуатации более 4,5 тысяч единиц вооружения, автомобильной и специальной техники.

В ходе мероприятий в парковых зонах развернут пункты, где военнослужащие будут выполнять работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, ремонту электрического оборудования, проведут замену расходных материалов и масел, замену автомобильных шин после зимнего сезона эксплуатации.

К выполнению технических операций будут привлекаться водители, механики-водители боевых машин, профильные специалисты для обслуживания техники, поступившей в текущем году.

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