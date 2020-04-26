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Agenparl

Более 400 продуктовых наборов, масок и антисептиков передадут военнослужащие ЗВО воронежским фронтовикам на самоизоляции

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (17:50)

Более 400 наборов продуктов, медицинских масок и антисептиков передадут волонтеры, юнармейцы и военнослужащие воронежского гарнизона Западного военного округа для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда, находящихся на самоизоляции.

Для доставки наборов сформированы более 200 групп, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими и марлевыми повязками, перчатками. Наборы будут переданы в 432 адреса на территории Воронежской области. Более 80% подарочных адресов получат ветераны, проживающие в столице Черноземья – Воронеже. В состав наборов войдут продуктовые пакеты, сувенирная и праздничная продукция, а также цветочные букеты.

Посещения семей ветеранов спланированы по специальным маршрутам для недопущения распространения вирусных заболеваний. Также все участвующие волонтеры предложат ветеранам и членам их семей принять участие в акции «свеча памяти» в День Победы. Для этого необходимо поставить в окне своего дома или квартиры зажжённую свечу в память об участниках Великой Отечественной войны, не вернувшихся домой.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288981@egNews

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