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Более 300 пунктов обогрева обеспечивают защиту военных от переохлаждения на Урале и в Поволжье

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 09 febbraio 2021

09.02.2021 (08:50)

Более 300 пунктов обогрева обеспечивают защиту военнослужащих от переохлаждения на полигонах Центрального военного округа в связи с резким падением температуры в регионах Урала и Поволжья.

По прогнозам военных метеорологов, сильные морозы сохранятся до середины недели. В ряде районов Самарской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей температура воздуха в ночные часы опустилась ниже минус 25 градусов.

Занятия на открытом воздухе проводятся по скорректированной программе с увеличенными перерывами на обогрев и горячий чай. Для поддержания иммунитета в рацион военнослужащих включены витаминные соки, салаты, сало, а также богатые фитонцидами лук и чеснок.

Всего к занятиям по боевой подготовке на полигонах привлечено около 10 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12343058@egNews

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