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Agenparl

Более 3 тысяч военнослужащих Амурского объединения ВВО выведены на полигоны в рамках начала летнего периода обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 giugno 2020

01.06.2020 (05:42)

Более 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа выведены на полигоны в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии в рамках начавшегося в войсках округа летнего периода обучения. Часть подразделений выведено на полигоны по сигналу учебной тревоги. 

На первой неделе учебы состоится около 500 практических занятий по огневой и тактической подготовке, вождению боевых машин и другим основным предметам боевого мастерства. Программой занятий запланировано также более 100 боевых стрельб из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а также вооружения танков и боевых машин пехоты. Ежедневная продолжительность занятий в поле составит не менее 10 часов, из которых около половины отведены на учебные мероприятия в ночных условиях.

В летнем периоде обучения в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО сохранится высокий темп обучения. Основной упор будет сделан на обучение подразделений вести боевые действия ночью, профессиональному использованию современного вооружения, применению тактики действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Во второй половине лета спланирована серия крупных тактических учений, в том числе с передислокацией и применением войск объединения на незнакомые полигоны в зоне ответственности округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295208@egNews

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