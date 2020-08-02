Более 280 тонн питьевой воды доставили военнослужащие ЗВО жителям города Дзержинск в Нижегородской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (18:03)

Более 280 тонн питьевой воды обеспечили военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа для жителей города Дзержинск Нижегородской области водой.

Подразделения подвоза воды в первую очередь организовали подвоз питьевой воды для медицинских учреждений, домов отдыха и жилых районов города в ночь с 1 августа.

Помощь гражданскому населению была оказана по поручению Командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева и под общим руководством заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Булыги. По обращению администрации города Дзержинск обеспечение жителей водой будет проводиться до момента полного восстановления водоснабжения.

С 31 августа в городе Дзержинск проводятся ремонтные работы на водопроводных магистралях, в связи с чем было прекращено холодное водоснабжение всех потребителей города и ближайших поселков.

Всего для обеспечения жизненно важных объектов и населения города выделено 10 автомобильных цистерн подвоза воды АЦПТ – 10 и задействовано свыше 50 военнослужащих.

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