Более 2000 младших специалистов учебных центров РВСН пройдут мероприятия по вводу в строй

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020
15.11.2020 (15:43)
В Ракетных войсках стратегического назначения пройдут мероприятия по вводу в строй младших военных специалистов учебных центров Ракетных войск стратегического назначения.
Среди военнослужащих, прибывших в соединения и воинские части РВСН – специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации систем связи.
Подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в двух учебных центрах, дислоцированных в г. Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и г. Острове (Псковская обл.), а также в школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324767@egNews