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Agenparl

Более 2 тыс. призывников прибыли в воинские части танковой армии ЗВО и размещены на двухнедельный карантин

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (14:00)

Более 2 тысяч призывников гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уже прибыли в соединения и воинские части на территории 5 регионов России в рамках весеннего призыва и размещены на двухнедельный карантин в специальных изолированных казармах.

По прибытию в соединения и воинские части призывники прошли медицинский осмотр, повторно сдали тест на COVID-19 и были размещены в казармах, которые прошли специальную обработку.

В течение двух недель военнослужащие проведут в казарменном положении, которые оборудованы всем необходимым для самоизоляции.

По окончанию карантина новобранцев ожидает общевоинская подготовка, а также церемония приведения к Военной присяге, которая будет проходить в закрытом режиме в целях безопасности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296245@egNews

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