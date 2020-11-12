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Agenparl

Более 15 тыс. огневых задач с боевой стрельбой выполнили артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе в 2020 учебном году

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020

12.11.2020 (10:45)

В уходящем году артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе выполнили более 15 тыс. огневых задач с боевой стрельбой в ходе занятий на полигонах округа.

Офицерами-артиллеристами была организована подготовка танковых и мотострелковых подразделений для стрельбы с закрытых огневых позиций. Впервые на практике апробирована усовершенствованная программа подготовки экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3.

Практическое применение опыта боевых действий в современных локальных конфликтах позволило повысить живучесть артиллерийских подразделений и добиться существенного сокращения времени на выполнение огневых задач.

Всего в 2020 учебном году артиллеристы и ракетчики общевойсковой армии ЮВО провели более 300 тактических учений и тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерии, успешно произвели пуски ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Расход боеприпасов по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20 процентов и составил более 25 тыс. снарядов и мин.

Основные усилия в ходе занятий, тренировок и учений были направлены на подготовку подразделений ракетных войск и артиллерии в составе разведывательно-ударных комплексов с использованием комплексов БпЛА и средств инструментальной артиллерийской и войсковой разведки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324204@egNews

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