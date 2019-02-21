(AGENPARL) – Moscow, gio 21 febbraio 2019

В Самарскую область съехались более 1,5 тысяч специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа из регионов Поволжья, Урала и Сибири.

Сейчас они обустраиваются в палаточном лагере на Чапаевском полигоне, где им предстоит провести почти месяц. За это время будут отработаны на практике приемы защиты населения и воинских подразделений от отравляющих веществ радиационного, химического и биологического характера. На полигоне будут отработаны действия в двадцати и более разных случаях. Это задачи, как выполняемые в интересах войск (сил), так и возникающие вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перед началом активной учебной фазы, 22 февраля, специалисты проведут День открытых дверей для юнармейских и кадетских коллективов из близлежащих населенных пунктов.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru:443/pda/news/more.htm?id=12218307@egNews