21 Febbraio 2019
Breaking News

Delibera n. 15 /2019

Delibera n. 13 /2019

В Оренбуржье стартовали учения минометных подразделений ЦВО

Более 1,5 тысяч специалистов по РХБ защите принимают участие в полевом выходе…

Два зенитных ракетных соединения ВВО получили на вооружение станции связи «Артек»

Сборная Северного флота сыграет в Подмосковье с «Легендами хоккея»

One- and two-photon absorption properties of quadrupolar thiophene-based dyes with acceptors of…

Amidomagnesium cations

Riksbank publishes the IMF’s report on Sweden’s economy

Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) for the month January…

Image default
Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

Более 1,5 тысяч специалистов по РХБ защите принимают участие в полевом выходе в Самарской области

by Redazione Redazione00

(AGENPARL) – Moscow, gio 21 febbraio 2019

В Самарскую область съехались более 1,5 тысяч специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа из регионов Поволжья, Урала и Сибири.

Сейчас они обустраиваются в палаточном лагере на Чапаевском полигоне, где им предстоит провести почти месяц. За это время будут отработаны на практике приемы защиты населения и воинских подразделений от отравляющих веществ радиационного, химического и биологического характера. На полигоне будут отработаны действия в двадцати и более разных случаях. Это задачи, как выполняемые в интересах войск (сил), так и возникающие вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перед началом активной учебной фазы, 22 февраля, специалисты проведут День открытых дверей для юнармейских и кадетских коллективов из близлежащих населенных пунктов.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru:443/pda/news/more.htm?id=12218307@egNews

Related posts

В Оренбуржье стартовали учения минометных подразделений ЦВО

Redazione Redazione

Два зенитных ракетных соединения ВВО получили на вооружение станции связи «Артек»

Redazione Redazione

Сборная Северного флота сыграет в Подмосковье с «Легендами хоккея»

Redazione Redazione

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More