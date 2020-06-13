Более 1,5 тысяч военнослужащих ВВО в Забайкалье прошли через психологическую полосу препятствий

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (07:26)

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, на полигоне «Борзя-Новая» проведен эксперимент по внедрению системы психологической подготовки военнослужащих контрактной службы к выполнению задач в сложной стрессовой обстановке. Военнослужащие выполняли боевые стрельбы с отработкой тактических задач в обороне и наступлении. Первыми психологическую полосу препятствий прошли мотострелки и личный состав минометных расчетов. Они на себе испытали все способы отрицательного психологического воздействия при прохождении полосы препятствий. Затем они принимали участие в эвакуации условно раненых солдат с поля боя и оказании им первой медицинской помощи.

После чего с участниками сборов были проведены практические занятия по управлению психологическим состоянием, а также мастер-классы и тренинги специалистов группы психологической работы по повышению их стрессоустойчивости и профилактике симптоматики эмоционального выгорания.

Отметим, что недавно все соединения Восточного военного округа приступили к занятиям по боевой подготовке по модульной системе обучения. Ее суть заключается в раздельных потоках обучения подразделений, которые включают в себя освоение теории в учебных классах, а затем практическую отработку задач непосредственно на полигонах. Психологическая работа при этом осуществляется повсеместно, как вид всестороннего обеспечения деятельности войск.

К мероприятиям было привлечено более 1500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты и артиллерийские установки.

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