domenica, Febbraio 7, 2021
Breaking News

NON SOLO VITTIME DELLA TRATTA. BLESSING, TESSITRICE DI SPERANZA

GIORNATA PER LA VITA, SANTORO: ”VALORIZZIAMOLA IN TUTTI I SUOI ASPETTI”

ITALIA. GIORNATA NAZIONALE CYBER BULLISMO, L’UNICEF PUBBLICA UNA GUIDA PER I GENITORI

CAMPI PROFUGHI IN ETIOPIA. ARRIVANO GLI AIUTI DI GIUSTIZIA E PACE

CONCORSO SIGNIS: PODCAST RADIOFONICI DAI GIOVANI DI TUTTO IL MONDO

JOINT STATEMENT OF THE FOREIGN MINISTERS OF ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA ON…

£40 MILLION GOVERNMENT FUNDING TO HELP POLLUTING BUSINESSES CLEAN UP

SUSPENDING AND TERMINATING THE ASYLUM COOPERATIVE AGREEMENTS WITH THE GOVERNMENTS EL SALVADOR,…

SUSPENDING AND TERMINATING THE ASYLUM COOPERATIVE AGREEMENTS WITH THE GOVERNMENTS EL SALVADOR,…

SUSPENDING AND TERMINATING THE ASYLUM COOPERATIVE AGREEMENTS WITH THE GOVERNMENTS EL SALVADOR,…

Agenparl

Более 100 курсантов и преподавателей НВВКУ приняли участие в лыжной эстафете в Новосибирске

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (11:00)

На базе лыжного стадиона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялась лыжная эстафета, в которой приняли участие более 100 курсантов и преподавателей училища.

Участникам эстафеты предстояло преодолеть более 12 км лыжной трассы с разнообразными спусками и крутыми продолжительными подъемами.

В лыжной гонке принимали участие сборные команды офицеров кафедр и управления училища, а также курсантов факультетов разведки и тактики.

По итогам соревнования команды победительницы были награждены кубками и ценными призами. Кроме этого, военнослужащие, показавшие лучшее время прохождения дистанции, были награждены памятными грамотами и медалями.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342812@egNews

Post collegati

Более 100 курсантов и преподавателей НВВКУ приняли участие в лыжной эстафете в Новосибирске

Redazione

20 медучреждений страны приняли участие в научно-практическом курсе в Военно-медицинской академии

Redazione

В полку РХБ защиты ЦВО под Самарой провели соревнования по волейболу

Redazione

Стартовал отбор кандидатов в сборную команду ВМА для участия в «Военно-медицинской эстафете»

Redazione

Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО признана лучшим ракетным соединением Сухопутных войск ВС РФ в 2020 году

Redazione

Курсанты Учебного центра ВМФ в Северодвинске присягнули на верность Родине

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More