Более 100 курсантов и преподавателей НВВКУ приняли участие в лыжной эстафете в Новосибирске

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021
07.02.2021 (11:00)
На базе лыжного стадиона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялась лыжная эстафета, в которой приняли участие более 100 курсантов и преподавателей училища.
Участникам эстафеты предстояло преодолеть более 12 км лыжной трассы с разнообразными спусками и крутыми продолжительными подъемами.
В лыжной гонке принимали участие сборные команды офицеров кафедр и управления училища, а также курсантов факультетов разведки и тактики.
По итогам соревнования команды победительницы были награждены кубками и ценными призами. Кроме этого, военнослужащие, показавшие лучшее время прохождения дистанции, были награждены памятными грамотами и медалями.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342812@egNews