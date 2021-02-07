Более 100 курсантов и преподавателей НВВКУ приняли участие в лыжной эстафете в Новосибирске

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (11:00)

На базе лыжного стадиона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялась лыжная эстафета, в которой приняли участие более 100 курсантов и преподавателей училища.

Участникам эстафеты предстояло преодолеть более 12 км лыжной трассы с разнообразными спусками и крутыми продолжительными подъемами.

В лыжной гонке принимали участие сборные команды офицеров кафедр и управления училища, а также курсантов факультетов разведки и тактики.

По итогам соревнования команды победительницы были награждены кубками и ценными призами. Кроме этого, военнослужащие, показавшие лучшее время прохождения дистанции, были награждены памятными грамотами и медалями.

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