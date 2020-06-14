Более 100 выпускников 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) прибыли для дальнейшей службы в Ивановское гвардейское соединение ВДВ

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (08:53)

Накануне, на железнодорожный вокзал г. Иваново прибыл воинский эшелон с выпускниками 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Это первая остановка воинского эшелона с личным составом младших специалистов, который следует от Омска до Пскова.

По ходу движения эшелона, около 700 выпускников учебного центра будут переданы в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской, Тульской и Псковской областях.

По прибытии эшелона на вокзал г. Иваново, личный состав встречали медицинские работники, которые провели весь необходимый перечень профилактических мероприятий, с обязательной термометрией и дезинфекционной обработкой личного состава и техники для их перевозки, проведенной силами отделения роты РХБЗ соединения.

Прибывшее пополнение будет помещено на временную изоляцию, сроком на 14 суток, в течение которой личный состав будет находиться под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Личный состав будет распределен во все воинские части и подразделения, дислоцированные в городах Иваново и Кострома. Большинство прибывших военнослужащих изъявило желание, в последующем, заключить контракт для прохождения военной службы в воинских частях соединения.

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