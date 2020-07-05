Более тысячи механиков-водителей общевойсковой армии ЗВО форсировали водные преграды в Воронежской и Московской областях и уничтожили условные НВФ

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (21:00)

Более тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа форсировали водные преграды в Воронежской и Московской областях.

На специально оборудованных водоемах, расположенных на военных полигонах, экипажи танков Т-72БА, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А преодолели водные преграды и выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Перед выполнением задач с экипажами были проведены теоретические занятия по подготовке боевых машин к плаву и практические — по преодолению водных преград.

Кроме того, каждый танкист прошел легкую водолазную подготовку с индивидуальным аварийно-спасательным средством ИП-5.