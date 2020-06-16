Более тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО ежедневно дезинфицируют объекты инфраструктуры в Ленинградской области

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020

16.06.2020 (06:30)

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева более тысячи военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа ежедневно проводят мероприятия по дезинфекции территорий воинских частей и объектов социальной инфраструктуры города Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проводят обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК остановок общественного транспорта, дорог общего пользования, фасадов зданий и прилегающей территории к продовольственным и хозяйственным магазинам, дошкольным образовательным и медицинским учреждениям, а также объектов учебно-материальной базы объединения и жилого казарменного фонда.

Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБ защиты армии ежедневно спецобрабатывают более 500 тыс. кв. м территории военных учебных заведений, расположенных в городе Санкт-Петербурге.

Мероприятия специальной обработки носят плановый характер и проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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