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Agenparl

Боевые корабли ТОФ – участники Международного военно-технического форума «Армия-2020» заняли свои места на причале в районе Корабельной набережной во Владивостоке

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020
22.08.2020 (07:45)

Семь боевых кораблей Тихоокеанского флота, которые примут участие в форуме «Армия-2020» перешли в бухту Золотой Рог и ошвартовались к 33-му причалу Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке.

Сразу после торжественной церемонии открытия МВТФ, которая состоится в 10.00 по местному времени 27 августа, жители и гости Владивостока смогут посетить эскадренный миноносец «Быстрый», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-19», базовый тральщик «БТ-215», десантный катер «Иван Карцов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и большой гидрографический катер «БГК-2151».

Причал ТОФ станет основной площадкой форума. Помимо боевых кораблей, там уже развёрнута экспозиция боевой техники и техники специального назначения Береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудования), поисково-спасательной службы, общим количеством до 50 единиц, в том числе береговой ракетный комплекс «Бастион», бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, РСЗО «Град», современные снегоходы.

В настоящее время завершается подготовка техники, предназначенной для статического показа, устанавливаться информационные щиты, репетируется культурная программа. Для проведения экскурсий, рассказа о технических характеристиках и возможностях боевой техники, специально к открытию МВТФ в Приморье подготовлено около 60 военнослужащих, всего же выставочные мероприятия во Владивостоке обеспечат более 500 человек.

Для демонстрационного показа сил Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, выставки вооружения и военной техники, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения в Приморье оборудовано пять площадок; причал ТОФ на Корабельной набережной, Ворошиловская батарея на острове Русский, аэродром «Центральная Угловая», Дом офицеров флота и ДВФУ. Выставки будут работать 27, 28 и 29 августа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308899@egNews

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