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Agenparl

Боевая техника общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (10:44)

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе проводимых работ военнослужащие выполнили мероприятия сезонного обслуживания более 2,5 тыс. единиц бронетанковой, автомобильной и специальной  вооружения техники, проверили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, систем электрооборудования, провели регулировку параметров работы двигателей объектов военной техники. Кроме того, с военнослужащими были проведены дополнительные занятия по эксплуатации объектов ВВТ в условиях низких температур.

Специалистами соединений был проведен качественный ремонт и подготовка объектов военной инфраструктуры, хранилищ для автомобильной и бронетанковой техники, складов и технических помещений  к предстоящей зиме.  В целях наиболее качественного проведения перевода на пунктах технического обслуживания и ремонта в парках воинских частей было оборудовано более 150 постов для проверки состояния техники.

Всего, к выполнению работ по переводу было привлечено более 2 тысяч военнослужащих объединения и около ста единиц специальной техники ремонтно-восстановительных подразделений армии.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324566@egNews

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